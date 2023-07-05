Во Франции заявили о провале украинского контрнаступления

Французский экс-генерал Пинатель: украинское контрнаступление обречено на провал

Украинское контрнаступление обречено на провал, так как у Российской армии есть преимущество на земле и в воздухе. Об этом заявил бывший генерал французской армии, экс-глава службы информации и связей с общественностью SIRPA Жан-Бернар Пинатель, пишет ТАСС.

По его словам, российские военные могут выпускать в день до 20 тысяч снарядов, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) — только около четырех тысяч. А соотношение потерь в технике и личном составе, по его мнению, составляет пять к одному в пользу России.

Позиция Запада по затягиванию конфликта лишь увеличивает количество потерь, но потери русских и украинцев мало волнуют западные страны, убежден Пинатель.

Ранее высокопоставленный американский генерал Марк Миллер заявил, что украинское контрнаступление продлится около десяти недель и будет очень кровавым. Он отметил, что мины, которые были установлены Российской армией перед укрепленными позициями, не позволяют украинским военным продвинуться.