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10:44, 5 июля 2023Россия

В Петербурге мужчина угрожал покалечить себя в ресторане и попал на видео

«Mash на Мойке»: в Петербурге мужчина угрожал покалечить себя в ресторане на Ленсовета

В Санкт-Петербурге мужчина угрожал покалечить себя ножом в ресторане «Токио Сити» на Ленсовета. Происшествие попало на видео, соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На появившихся кадрах видно, как мужчина стоит с кухонным ножом у барной стойки в заведении. Посетители и сотрудники не решаются к нему подходить. К ресторану в это время подъезжают полицейские.

Позже 29-летнего нарушителя спокойствия удалось задержать. Его доставили в отдел. Там он получил административный штраф за мелкое хулиганство. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации 78.ru, дебошир отдыхал в самом ресторане, но потом неизвестным образом выхватил у повара нож. Сначала он пугал гостей, а позднее грозил нанести себе увечья.

В апреле сообщалось, что троих граждан Китая избили в караоке-баре на улице Бебеля в Екатеринбурге. Полиция проводила проверку из-за случившегося.

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    Анна Щербакова
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