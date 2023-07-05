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12:45, 5 июля 2023Россия

Сергей Собянин встретился со школьниками

Сергей Собянин встретился со школьниками — участниками проекта «Поезд памяти»

Фото: телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Сергей Собянин встретился с участниками проекта «Поезд памяти» в столичном музее Победы на Поклонной горе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Москва — конечная точка маршрута. Здесь ребята возложат цветы к Вечному огню в Александровском саду, побывают на экскурсиях и погуляют по столице», — сообщил глава города.

По решению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проект «Поезд памяти» реализуется под эгидой Союзного государства. Его задача — познакомить старшеклассников с историей и местами боевой славы времен Великой Отечественной войны. Школьники могут пообщаться со сверстниками, а также узнать культурные традиции и обычаи разных народов.

В 2023 году в путешествие на «Поезде Памяти» отправились 200 старшеклассников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии. Маршрут стартовал в Брестской крепости 22 июня — за это время участники проекта посетили пять белорусских и семь российских городов.

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