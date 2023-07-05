Названа сумма инвестиций Комсомольского НПЗ в природоохранные проекты

Комсомольский НПЗ инвестировал в природоохранные проекты 2 миллиарда рублей в 2022 году

Комсомольский НПЗ (входит в «Роснефть») в 2022 году инвестировал в природоохранные мероприятия 2 миллиарда рублей. Завод снизил нагрузку на атмосферу на 2,2 процента по сравнению с 2021 годом, за последние четыре года этот показатель уменьшился на 7 процентов.

Снижения влияния на окружающую среду удалось достичь за счет модернизации производственных мощностей, в том числе установок первичной переработки нефти, внедрения цифрового управления процессами, а также реализации проектов повышения операционной эффективности.

На предприятии ведется строительство современных экологических объектов. В числе наиболее крупных проектов — очистные сооружения с биомембранной очисткой стоков. Это одна из наиболее передовых технологий, обеспечивающая глубокую очистку воды от органических и минеральных веществ. Другой значимый для Комсомольска-на-Амуре проект — второй этап возведения коллектора ручья Клюквенный. По результатам первого этапа, завершенного в 2022 году, был построен двухкилометровый бетонный коллектор ручья. Он позволил исключить подтопление территории ряда улиц Комсомольска-на-Амуре в период паводка. В ходе второго этапа ведется монтаж эстакады для приборов автоматического отслеживания колебаний уровня воды в Клюквенном, а также насосных станций ливневой канализации.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры компании «Роснефть». Компания нацелена на минимизацию воздействия на окружающую среду и достижение лидерских позиций в области экологичности производства.

Комсомольский НПЗ вносит весомый вклад в поддержание биоразнообразия Хабаровского края. В 2022 году силами предприятия было высажено около шести тысяч саженцев различных пород деревьев. Предприятие реализует политику ответственного обращения с отходами — в минувшем году на переработку и вторичное использование передано 100 процентов отходов, в том числе 22 тонны макулатуры, что является одним из наибольших показателей среди предприятий «Роснефти».