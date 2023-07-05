Риттер: НАТО не в состоянии выстоять против России, несмотря на надежды Украины

Украина считает вмешательство НАТО единственным шансом на изменение ситуации в военном конфликте, однако альянс не в состоянии выстоять против России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались на пороге краха и борются за выживание, пытаясь дотянуть до саммита НАТО, убежден Риттер. По его словам, Киев будет умолять альянс вмешаться в конфликт, однако этого не произойдет, так как у организации нет войск и необходимой подготовки, а также материально-технической поддержки.

«Так что для Украины все кончено. Они должны были принять сделку, когда [президент России Владимир] Путин предложил ее в апреле 2022 года. Представьте, где бы мы были сегодня, но нет...» — развеял экс-разведчик надежды Украины.

Ранее Риттер заявил, что высокоточные боеприпасы не помогут НАТО, если страны блока ополчатся против России. Он счел, что все системы доставки будут быстро разбиты ответным огнем.