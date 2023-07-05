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11:46, 5 июля 2023Россия

Хакеры атаковали сайт и мобильное приложение РЖД

В РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании

Фото: Adrianus Adrian Widarjatmo / Unsplash

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке. Об этом в среду, 5 июля, компания сообщила в своем Telegram-канале.

В РЖД указали, что стараются как можно скорее восстановить работу сайта и приложения. «Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — добавили в компании и извинились за предоставленные неудобства.

Подробности о кибератаке не приводятся.

Ранее компания Bi.Zone предупредила россиян о массовой фишинговой рассылке, с помощью которой хакеры атаковали отечественные компании. Эксперты пояснили, что злоумышленники рассылали документы от якобы госорганов о призыве и мобилизации.

В мае хакерской атаке подверглись системы фонда «Сколково», в результате чего несколько его сервисов стали недоступны. В пресс-службе фонда рассказали, что злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов.

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    Маргарита Щигарева
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