В Туле появится пятиметровый самовар из бронзы

В Туле установят пятиметровый самовар из бронзы

В Туле возле Тульского кремля появится пятиметровый самовар — его установят в честь 245-летия начала самоварного производства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Это будет бронзовый арт-объект с подсветкой. Одну его сторону украсят фигуры мастеров, создающих самовар, а другую — сцена тульского чаепития», — сообщили в правительстве.

Эскиз самовара выбрали из конкурсных работ, представленных авторами из Тулы, Москвы, Астрахани, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Всего на конкурс поступили 24 заявки. Победителем стал известный тульский скульптор Юрий Уваркин.

Городская скульптура по макету Уваркина появится перед машиностроительным колледжем им. Никиты Демидова, рядом с башней Пятницких ворот Тульского кремля. Скульптуры в миниатюре по эскизам других участников конкурса будут также отлиты в бронзе, их установят в Баташевском саду Тулы.

В музее «Тульские самовары» открыли выставку, на которой представлены работы скульпторов, принимавших участие в конкурсе, она будет работать до 28 августа.

В городе уже есть арт-объекты «Тульская азбука», «Укрощение блохи», большая пятирублевая монета, композиция «Грибная полянка», скульптуры «Тульскому мастеровому», «Тульское чаепитие», памятники тульскому прянику и гармони.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке захотели установить скульптуру Бабы-Яги. Место расположения памятника определят голосованием. Власти предложили жителям города четыре места, где может появиться памятник: речь идет о пешеходной зоне улицы Адмирала Фокина, двух зонах Театрального сквера, а также пешеходной части в районе улицы Светланской, 15.