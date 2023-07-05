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19:13, 5 июля 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против российских компаний

Президент Украины Зеленский ввел санкции против 18 компаний России, Кипра и Люксембурга
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 компаний, которые зарегистрированы в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в указе. В том числе санкции коснулись компании «Альфастрахование».

Ранее Зеленский ввел санкции против сотен юридических и физических лиц, в том числе из России. Согласно указу, ограничительные меры сроком на 10 лет были введены в отношении 192 физических лиц. В основном это российские граждане. Помимо этого, под ограничительные меры попало 291 юридическое лицо. Большая часть — это российские заводы и компании.

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    Кристина Есикова
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