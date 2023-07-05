Вхожий в Кремль военкор сообщил об огневом контроле ВСУ над Артемовском

Военкор Сладков сообщил об огневом контроле ВСУ над Артемовском

Артемовск (украинское название — Бахмут) находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил вхожий в Кремль военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

«Бахмут под огневым контролем ВСУ. Ни слова дурного не могу сказать про наших ребят, которые отошли. По моим данным, это опять снарядная диета. Рад буду ошибаться», — написал он.

По словам военкора, Артемовск под угрозой штурма. «Удержим? Да кто ж знает», — заключил он.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском. Артиллерия группировки «Юг» также ликвидировала пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», узел связи и пикап с группой пехоты.