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14:22, 5 июля 2023Бывший СССР

Вхожий в Кремль военкор сообщил об огневом контроле ВСУ над Артемовском

Военкор Сладков сообщил об огневом контроле ВСУ над Артемовском

Фото: РИА Новости

Артемовск (украинское название — Бахмут) находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил вхожий в Кремль военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

«Бахмут под огневым контролем ВСУ. Ни слова дурного не могу сказать про наших ребят, которые отошли. По моим данным, это опять снарядная диета. Рад буду ошибаться», — написал он.

По словам военкора, Артемовск под угрозой штурма. «Удержим? Да кто ж знает», — заключил он.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском. Артиллерия группировки «Юг» также ликвидировала пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», узел связи и пикап с группой пехоты.

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