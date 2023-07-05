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05:04, 5 июля 2023Забота о себе

Назван простой способ уменьшить стресс и вернуть страсть в отношения

Психолог Нагоски посоветовала ложиться спать в одно и то же время, чтобы вернуть страсть

Фото: Unsplash

Психолог, исследующая вопросы секса, Эмили Нагоски, посоветовала супругам ложиться в постель вместе в одно и то же время, чтобы уменьшить стресс и вернуть страсть в отношения. Мнение специалистки приводит издание Patheos.

Нагоски отметила, что под воздействием стресса уменьшается сексуальное влечение у 80-90 процентов людей, а удовольствие от процесса снижается почти у каждого. Она объяснила, что это происходит из-за того, что в состоянии напряжения мозг расценивает любые события как угрозу и переходит в режим выживания. Человек в таком состоянии впадает в своего рода оцепенение, и у него отключаются некоторые эмоции.

В результате естественной реакцией мозга является выбор наиболее приоритетной для выживания деятельности, и секса, вероятно, в этом списке нет. На самом деле, даже если находящаяся в состоянии хронического стресса пара решит заняться сексом, то, вероятно, результат не будет таким приятным, потому что они будут эмоционально недоступными

Эмили Нагоскипсихолог
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Нагосаки назвала несколько простых способов борьбы со стрессом и усиления сексуального влечения. Она посоветовала чаще проводить время друг с другом, ходить на свидания без детей, учиться выражать свою точку зрения и идти на компромисс. «Обязательно ложитесь спать в то же время, что и ваш партнер. Исследования показывают, что отход ко сну в разное время может быть признаком избегания близости», — отметила Нагоски.

Кроме того, она посоветовала уделить больше времени прелюдии перед сексом. Она объяснила, что мозг получает больше удовольствия, если ему приходится дожидаться награды.

Ранее секс-коуч Вероника Чайная назвала снижающие сексуальное влечение факторы. По ее мнению, непринятие себя является одной из причин отсутствия сексуального влечения.

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    Екатерина Улитина
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