Назван простой способ уменьшить стресс и вернуть страсть в отношения

Психолог Нагоски посоветовала ложиться спать в одно и то же время, чтобы вернуть страсть

Психолог, исследующая вопросы секса, Эмили Нагоски, посоветовала супругам ложиться в постель вместе в одно и то же время, чтобы уменьшить стресс и вернуть страсть в отношения. Мнение специалистки приводит издание Patheos.

Нагоски отметила, что под воздействием стресса уменьшается сексуальное влечение у 80-90 процентов людей, а удовольствие от процесса снижается почти у каждого. Она объяснила, что это происходит из-за того, что в состоянии напряжения мозг расценивает любые события как угрозу и переходит в режим выживания. Человек в таком состоянии впадает в своего рода оцепенение, и у него отключаются некоторые эмоции.

В результате естественной реакцией мозга является выбор наиболее приоритетной для выживания деятельности, и секса, вероятно, в этом списке нет. На самом деле, даже если находящаяся в состоянии хронического стресса пара решит заняться сексом, то, вероятно, результат не будет таким приятным, потому что они будут эмоционально недоступными Эмили Нагоски психолог

Нагосаки назвала несколько простых способов борьбы со стрессом и усиления сексуального влечения. Она посоветовала чаще проводить время друг с другом, ходить на свидания без детей, учиться выражать свою точку зрения и идти на компромисс. «Обязательно ложитесь спать в то же время, что и ваш партнер. Исследования показывают, что отход ко сну в разное время может быть признаком избегания близости», — отметила Нагоски.

Кроме того, она посоветовала уделить больше времени прелюдии перед сексом. Она объяснила, что мозг получает больше удовольствия, если ему приходится дожидаться награды.

Ранее секс-коуч Вероника Чайная назвала снижающие сексуальное влечение факторы. По ее мнению, непринятие себя является одной из причин отсутствия сексуального влечения.