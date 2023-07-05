В Челябинской области появится «сухой» фонтан

В сквере Миасса, Челябинская область, построят новый «сухой» фонтан и детскую площадку

В сквере «Академический» на улице Академика Павлова в Миассе, Челябинская область, появится «сухой» фонтан. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

В настоящее время строители подготовили котлован под фонтан, вскоре они займутся установкой чаши и монтажом оборудования. Отмечается, что он станет главным украшением сквера.

Кроме того, в сквере обустраивают детскую и спортивную площадки. На детской площадке уже установили игровой комплекс, соответствующий всем требованиям безопасности. «Рабочие продолжают устанавливать новые МАФы. Планируются к установке песочница, качели, теннисный стол, игровой стол «шахматы», лавочки, урны. На спортивной площадке появятся новые тренажеры», — рассказали в администрации Миасса.

Благоустройство сквера, расположенного возле дома номер 32 по улице Академика Павлова, ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В июне в Челябинске открыли новую уличную спортивную площадку, где бесплатно смогут заниматься все желающие. Пять раз в неделю тренировки для горожан начали проводить профессиональные атлеты.