Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:54, 5 июля 2023Моя страна

В Челябинской области появится «сухой» фонтан

В сквере Миасса, Челябинская область, построят новый «сухой» фонтан и детскую площадку

Фото: Администрация Миасса

В сквере «Академический» на улице Академика Павлова в Миассе, Челябинская область, появится «сухой» фонтан. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

В настоящее время строители подготовили котлован под фонтан, вскоре они займутся установкой чаши и монтажом оборудования. Отмечается, что он станет главным украшением сквера.

Кроме того, в сквере обустраивают детскую и спортивную площадки. На детской площадке уже установили игровой комплекс, соответствующий всем требованиям безопасности. «Рабочие продолжают устанавливать новые МАФы. Планируются к установке песочница, качели, теннисный стол, игровой стол «шахматы», лавочки, урны. На спортивной площадке появятся новые тренажеры», — рассказали в администрации Миасса.

Благоустройство сквера, расположенного возле дома номер 32 по улице Академика Павлова, ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В июне в Челябинске открыли новую уличную спортивную площадку, где бесплатно смогут заниматься все желающие. Пять раз в неделю тренировки для горожан начали проводить профессиональные атлеты.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Белоруссии заявили об отработке пусков авиации НАТО по Москве

    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

    Похожий на гранату предмет нашли на чердаке дома в Москве

    Российским компаниям разрешили продолжать скрывать информацию

    Приграничный российский регион попал под обстрел со стороны Украины

    Стало известно место обнаружения кокаина в Белом доме

    ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по хутору в приграничном российском регионе

    При обстреле Белгородской области пострадала женщина

    Выявлены положительные последствия одной ночи недосыпа

    В Тбилиси предсказали попытку Киева помешать Грузии стать кандидатом в члены ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости