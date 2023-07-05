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19:35, 5 июля 2023Интернет и СМИ

В сети начали зарабатывать на имени генерала Суровикина

Ura.ru: мошенники начали зарабатывать в Telegram на имени генерала Суровикина

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Владельцы Telegram-канала «Суровикин в Telegram», который не связан с заместителем командующего Объединенной группировки войск (ОГВ), главнокомандующим ВКС, генералом армии Сергеем Суровикиным, начали зарабатывать на рекламе. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, мошенники блокируют пользователей, заявляющих, что канал не является официальным. За одну рекламную публикацию владельцы просят от 35 тысяч рублей.

Замглавы ВКС России, генерал-полковник Андрей Юдин в разговоре с изданием заявил, что Суровикин не связан с этим каналом. «Я не думаю, что какие-то каналы могут быть связаны с Сергеем Владимировичем. Он никак не связан с этим каналом», — сказал он.

Ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на три осведомленных источника, писала, что Суровикин задержан. По сведениям западного СМИ, это связано с мятежом частной военной компании «Вагнер». Дочь главкома Воздушно-космическими силами Вероника Суровикина опровергла эти сведения.

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    Варвара Кошечкина
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