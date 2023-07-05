Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:01, 5 июля 2023Бывший СССР

Умер министр транспорта Белоруссии

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко умер на 47-м году жизни

Фото: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко умер в возрасте 46 лет, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«На 47-м году жизни скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко», — сказано в сообщении.

Причина смерти не уточняется. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким министра.

Авраменко родился в 1977 году в Минске, с 2006 года работал на различных должностях в управлении транспорта и связи Аппарата Совета Министров республики, а в 2012 году его возглавил. В 2019 году указом президента Белоруссии Александром Лукашенко был назначен министром транспорта и коммуникаций.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на решение ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористами

    Фото 60-летней Деми Мур в бикини восхитило фанатов

    Врач перечислила витамины для женского здоровья

    Курс евро вырос до максимума

    В Петербурге мужчина угрожал покалечить себя в ресторане и попал на видео

    Женщина использовала в качестве дверного упора древнюю вазу за 450 тысяч рублей

    Российская «Мста-С» запустила «Краснополь-Д» на 43 километра

    Павлович одной фразой оценил лидерство в рейтинге тяжеловесов UFC

    Российские силовики ликвидировали возможного террориста со взрывчаткой

    Стало известно о переговорах Зеленского и европейских лидеров о ситуации на ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости