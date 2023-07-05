Умер министр транспорта Белоруссии

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко умер на 47-м году жизни

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко умер в возрасте 46 лет, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«На 47-м году жизни скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко», — сказано в сообщении.

Причина смерти не уточняется. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким министра.

Авраменко родился в 1977 году в Минске, с 2006 года работал на различных должностях в управлении транспорта и связи Аппарата Совета Министров республики, а в 2012 году его возглавил. В 2019 году указом президента Белоруссии Александром Лукашенко был назначен министром транспорта и коммуникаций.