ФСБ задержала замначальника УФСИН по Республике Крым за получение взятки

ФСБ задержала замначальника УФСИН по Крыму и руководителей двух СИЗО за получение взяток

Сотрудники ФСБ задержали первого заместителя руководителя УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю, исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1 за получение крупных взяток от предпринимательницы из Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, с 2022 года питерская фирма ежедневно доставляла посылки арестантам в СИЗО. Глава компании создала интернет-магазин для выбора и покупки товаров для нужд заключенных. Первый замначальника вместе с подчиненными получал от предпринимательницы деньги за покровительство и провоз бандеролей без досмотра.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ. Замначальник управления и глава фирмы были задержаны в Петербурге при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Сейчас их этапируют в Симферополь. Они признали вину в содеянном. Руководители СИЗО были задержаны в Крыму.

Сейчас следователи устанавливают всех участников преступной схемы.