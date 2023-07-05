Турция выступила за продление зерновой сделки

Глава МИД Турции Фидан: Анкара считает, что нужно продлить зерновую сделку

Благодаря Черноморской инициативе за столом переговоров удалось собрать Россию, Украину и ООН, а также был предотвращен глобальный продовольственный кризис, считает глава МИД Хакан Фидан. В связи с этим он призвал продлить инициативу после 17 июля, пишет ТАСС.

«Турция смогла обеспечить проведение переговоров по важнейшим темам... Турция привержена идее поддержания инициативы живой, и мы рассчитываем на вашу поддержку», — подчеркнул Фидан во время выступления на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

Москва грозит не продлить соглашения, срок действия которых истекает 17 июля. Как утверждают российские власти, зерновая сделка, призванная помочь нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратились «в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны», а до беднейших государств мира дошло лишь 2,6 процента грузов.

Как подчеркивает газета «Коммерсантъ», в соответствии с инфографикой Евросоюза 64 процента украинской пшеницы получают развивающиеся страны, а 36 процента — развитые.