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11:27, 5 июля 2023Мир

Турция выступила за продление зерновой сделки

Глава МИД Турции Фидан: Анкара считает, что нужно продлить зерновую сделку

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Благодаря Черноморской инициативе за столом переговоров удалось собрать Россию, Украину и ООН, а также был предотвращен глобальный продовольственный кризис, считает глава МИД Хакан Фидан. В связи с этим он призвал продлить инициативу после 17 июля, пишет ТАСС.

«Турция смогла обеспечить проведение переговоров по важнейшим темам... Турция привержена идее поддержания инициативы живой, и мы рассчитываем на вашу поддержку», — подчеркнул Фидан во время выступления на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

Москва грозит не продлить соглашения, срок действия которых истекает 17 июля. Как утверждают российские власти, зерновая сделка, призванная помочь нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратились «в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны», а до беднейших государств мира дошло лишь 2,6 процента грузов.

Как подчеркивает газета «Коммерсантъ», в соответствии с инфографикой Евросоюза 64 процента украинской пшеницы получают развивающиеся страны, а 36 процента — развитые.

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    Виктория Кондратьева
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