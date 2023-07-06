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04:51, 6 июля 2023Экономика

В бюджете России нашли миллиарды рублей неизвестного происхождения

«Известия»: счетная палата нашла в бюджете 17 миллиардов рублей неизвестного происхождения

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В 2022 году в государственную казну России поступили деньги неизвестного происхождения на сумму в 17,3 миллиарда рублей. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты об исполнении бюджета в Минфине.

В документе уточняется, что в общей сложности за прошлый год в бюджет поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе, за исключением доходов, полученных за рубежом. «Еще в список неучтенных средств вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 миллионов рублей. Они смогли принесли бюджету 10 миллиардов рублей», — говорится в докладе. Кроме того, список пополнили доходы от акциза на жидкую сталь, достигшие 4,9 миллиарда рублей, и от возвратов остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов (3,7 миллиарда).

Издание отмечает, что Министерство финансов провело работу по установлению вида и принадлежности доходов. В результате сумма уточнений составила 879,1 миллиона рублей, в том числе по невыясненным платежам — 21,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что сборы от повышенного НДФЛ для богатых в консолидированный бюджет России в 2022 году достигли 1,013 триллиона рублей, превысив показатель предыдущего года почти на 60 процентов.

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    Марина Совина
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