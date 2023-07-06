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15:28, 6 июля 2023Мир

Финляндия усилит охрану границ из-за визита Байдена

МВД Финляндии: страна усилит охрану границ из-за визита Байдена 8-15 июля

Фото: Mikko Stig / Lehtikuva / Reuters

Финляндия с 8 по 15 июля усилит охрану границ и введет пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны из-за проведения саммита лидеров стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена. Об этом пишет МВД Финляндии, цитату приводит ТАСС.

Само мероприятие с участием Байдена пройдет в Хельсинки 13 июля.

Финляндия должна вступить в НАТО к Вильнюсскому саммиту, который состоится 11-12 июля 2023 года. На нем также будет присутствовать американский лидер. Помимо Финляндии и Литвы, он приедет в Великобританию. В Лондоне американский лидер планирует встретиться премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, а в Вильнюсе — принять участие в 74-м саммите НАТО.

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    Виктория Кондратьева
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