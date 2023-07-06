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16:24, 6 июля 2023Ценности

Россиянам раскрыли способы отговорить детей носить откровенную одежду

Психолог Сафина призвала родителей подрастающих детей помочь с подбором летнего гардероба

Фото: Oleg Ivanov / Unsplash

Психолог и сексолог Риналия Сафина раскрыла россиянам способы отговорить своих детей носить откровенную одежду. Соответствующий комментарий публикует Life.

По словам эксперта, тема домогательств в стране остается острой, по этой причине она призвала родителей подрастающих дочерей помочь с подбором летнего гардероба. В первую очередь Сафина посоветовала читателям издания не быть категоричными, а в спорных моментах искать компромисс, не забывая аргументировать свои решения.

«Ваша задача — доходчиво объяснить, почему излишне откровенный вид может быть попросту опасным. Правильно подобранная одежда может не только обезопасить вашего ребенка, но и сыграть ключевую роль в принятии себя, формировании самооценки и доверия к миру», — пояснила она.

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Помимо этого, психолог добавила, что в девушках стоит воспитывать понимание стиля, этикета, а также уместности изделий. При этом в случае, если диалог не приносит результатов, Сафина порекомендовала обратиться к стилисту, который поможет подростку с выбором подходящего образа.

Ранее в июле российская стилистка Карина Жоголева назвала лучшую обувь для жары. В первую очередь специалистка призвала присмотреться к кедам и кроссовкам в белых тонах. При этом она отметила, что лучше выбирать модели из натуральной кожи и текстиля.

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    Екатерина Ештокина
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