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16:50, 4 июля 2023Ценности

Российская стилистка назвала лучшую обувь для жары

Российская стилистка Карина Жоголева назвала белые кеды лучшей обувью для жары

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Российская стилистка Карина Жоголева назвала лучшую обувь для жары. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь специалистка призвала присмотреться к кедам и кроссовкам в белых тонах. При этом она отметила, что лучше выбирать модели из натуральной кожи и текстиля. Вдобавок эксперт выделила шлепанцы, в частности вьетнамки. По ее мнению, для города лучше выбирать кожаные варианты, а для пляжа — резиновые.

Помимо прочего, в список необходимой обуви для летнего сезона попали сандалии, босоножки, а также слингбеки — туфли с закрытым носом и открытой пяткой. Последняя модель обуви может быть как на плоском ходу, так и на небольшом каблуке.

В июне дерматолог Екатерина Титушкина назвала россиянам лучшую одежду для жаркой погоды. По словам специалистки, такие материалы, как хлопок и лен, наиболее подходят для лета. В то же время врач предупредила, что вещи из плотных материалов нарушают тепловой баланс тела и препятствует испарению влаги — это, в свою очередь, может привести к размножению флоры в местах повышенного потоотделения, а затем вызвать неприятный запах и раздражения на коже.

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    Мария Винар
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