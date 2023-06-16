Врач назвала россиянам лучшую одежду для жары

Дерматолог Екатерина Титушкина назвала одежду из хлопка и льна лучшей для жары

Дерматолог Екатерина Титушкина назвала россиянам лучшую одежду для жаркой погоды. Ее комментарий публикуют «Известия».

По словам специалистки, такие материалы, как хлопок и лен, наиболее подходят для жары. «Это натуральные и экологичные ткани, которые в летний день способны подарить ощущение прохлады. В состав также могут входить и дополнительные компоненты: например, хлопок с добавлением шелка более прохладный, хлопок со льном более легкий и невесомый», — пояснила врач.

Кроме того, Титушкина предупредила, что вещи из плотных материалов нарушают тепловой баланс тела и препятствует испарению влаги — это, в свою очередь, может привести к размножению флоры в местах повышенного потоотделения, а затем вызвать неприятный запах и раздражения на коже.

Помимо этого, доктор уточнила, что повышенное выделение пота способно стать причиной обезвоживания организма, из-за чего человек может почувствовать слабость, учащение сердцебиения и помрачение сознания.

«Выбирая летний гардероб, также следует обратить внимание на крой и цвет. Вещи свободного кроя создают воздушное пространство между одеждой и кожей, улучшающее теплообмен и создающее ощущение прохлады. В цветовой гамме следует отдать предпочтение предметам гардероба пастельных оттенков светлой части цветового спектра: например, белому, бежевому, серому», — заключила медик.

Ранее российская стилистка назвала самые модные цвета одежды на лето. Эксперт отметила, что в тренде окажутся малиновые предметы гардероба, поскольку данный цвет был выбран Международным исследовательским институтом Pantone главным в текущем году.