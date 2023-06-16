Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:57, 16 июня 2023Ценности

Врач назвала россиянам лучшую одежду для жары

Дерматолог Екатерина Титушкина назвала одежду из хлопка и льна лучшей для жары

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Дерматолог Екатерина Титушкина назвала россиянам лучшую одежду для жаркой погоды. Ее комментарий публикуют «Известия».

По словам специалистки, такие материалы, как хлопок и лен, наиболее подходят для жары. «Это натуральные и экологичные ткани, которые в летний день способны подарить ощущение прохлады. В состав также могут входить и дополнительные компоненты: например, хлопок с добавлением шелка более прохладный, хлопок со льном более легкий и невесомый», — пояснила врач.

Кроме того, Титушкина предупредила, что вещи из плотных материалов нарушают тепловой баланс тела и препятствует испарению влаги — это, в свою очередь, может привести к размножению флоры в местах повышенного потоотделения, а затем вызвать неприятный запах и раздражения на коже.

Материалы по теме:
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Помимо этого, доктор уточнила, что повышенное выделение пота способно стать причиной обезвоживания организма, из-за чего человек может почувствовать слабость, учащение сердцебиения и помрачение сознания.

«Выбирая летний гардероб, также следует обратить внимание на крой и цвет. Вещи свободного кроя создают воздушное пространство между одеждой и кожей, улучшающее теплообмен и создающее ощущение прохлады. В цветовой гамме следует отдать предпочтение предметам гардероба пастельных оттенков светлой части цветового спектра: например, белому, бежевому, серому», — заключила медик.

Ранее российская стилистка назвала самые модные цвета одежды на лето. Эксперт отметила, что в тренде окажутся малиновые предметы гардероба, поскольку данный цвет был выбран Международным исследовательским институтом Pantone главным в текущем году.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    «Неизбежный процесс». Многополярный мир и суверенная экономика: главные заявления Путина на ПМЭФ
    «АвтоВАЗ» объяснил проблему у Грефа с зажиганием Lada для чиновников на ПМЭФ
    Столтенберг заявил о подготовке пилотов ВСУ в Нидерландах и Дании
    Россияне раскрыли стоимость идеального отпуска
    Путин подтвердил индексацию МРОТ на 18,5 процента
    Путин призвал платить пособия на детей до полутора лет людям с любым доходом
    В Москве стартует купальный сезон
    В России предложили закрепить понятие «частичная занятость»
    Определена природа необычного квазара
    Зоозащитница завещала кусок своего сердца «бессердечному» Илону Маску
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.