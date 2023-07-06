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10:26, 9 июля 2023Путешествия

Названы особенности туризма в странах Африки

Аналитик Поляченко: проблемы с прямым авиасообщением сдерживают развитие туризма в Африке

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Перспективы развития туризма в странах Африки весьма сдержанны, считает начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления (ГУУ) Игорь Поляченко. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности туристических направлений на континенте.

«Сама страновая структура туристического рынка такова, что она имеет существенные ограничения. Так, по данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в период с 2009 по 2019 год на долю четырех государств континента Египта, Марокко, ЮАР и Туниса в среднем приходилось более 56 процентов всех туристов, а на долю остальных 50 стран — не более 44 процентов. При этом общее количество прибывших по итогам допандемийного 2019 года составило 73,2 миллиона человек», — объяснил он.

Если и ожидать существенного роста турпотока из России, то он возможен только в направлении Туниса и Марокко. ЮАР же еще долго будет оставаться достаточно экзотической страной для среднестатистического российского туриста

Игорь Поляченконачальник управления международного сотрудничества ГУУ

По мнению специалиста, это связано не только с продолжительностью полета, но и с тем, что между Россией и ЮАР нет прямого авиасообщения.

Что касается других африканских стран, то увеличение потока возможно в уже достаточно хорошо известные некоторым туристам Сейшелы, Танзанию, Алжир, Мозамбик, Кению, Намибию и Замбию, добавил Поляченко.

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«Сдерживающим фактором увеличения турпотока из России в Африку, помимо высокой стоимости авиаперелетов и отсутствия прямого авиасообщения со многими африканскими странами, является эпидемиологический барьер. Посещение большинства стран континента без предварительных прививок превращается в очень рискованное приключение, и лишний раз многие туристы не хотят подвергать свою жизнь опасности», — заключил он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали причину резкого подорожания зарубежных туров.

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