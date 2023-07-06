Россиянка поехала в Анапу и описала отдых фразой «люкс в больших кавычках»

Читательница «Тонкостей туризма» поехала в Анапу и разочаровалась номером категории «люкс»

Российская туристка поехала на отдых в санаторий Анапы и была разочарована номером категории «люкс». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«И вот — долгожданное заселение. Номер категории "люкс", и люкс этот явно в больших кавычках. Если вы привыкли к реальному люксу, тут вы этого не получите», — такими фразами описала свои впечатления читательница портала.

Автор публикации пояснила, что двухкомнатный номер представлял собой одно большое помещение, разделенное перегородкой в виде дверей по типу шкафа-купе. Небольшая входная группа умещала в себе прихожую с зеркалом и шкаф.

«Ванная комната заслуживала бы оценки пять, если бы не одно "но": постоянно подтекал унитаз, и, естественно, был неприятный запах. Душевая кабина, раковина — все ок. Предоставляется полный комплект принадлежностей (зубные щетки, бритвенные станки, мыло, шампунь и гель)», — рассказала туристка.

Россиянка также отметила, что в номере было два телевизора, холодильник, диван, кровать и балкон с прекрасным видом. В путевку было включено трехразовое питание по системе «шведский стол», качеством которого путешественница осталась довольна. «Вот тут я бы поставила повару оценку десять из пяти: было реально вкусно и разнообразно», — порадовалась отдыхающая.

Ранее другая российская туристка поехала в Новороссийск и описала отдых фразой «неожиданно достойно». Первое впечатление от популярного южного курорта России автор публикации описала словом «вау». «Новороссийск уютный, аутентичный, не шумный, без толп туристов, расхаживающих в том же, в чем загорали на пляже», — пояснила россиянка.