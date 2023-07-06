Бузова объявила о завершении ремонта в квартире

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна объявила о завершении ремонта в квартире

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой, предпринимательница и блогер Анна Бузова рассказала, что ремонт в их с бизнесменом Константином Штрыкиным квартире почти завершен. Об этом она объявила в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бузова призналась подписчикам, что ей не верится, что ремонт в квартире в Москве почти полностью завершен. «Неужели мы на финишной прямой?» — подписала она одно из опубликованных видео.

Звезда показала поклонникам, как продвигается завершающий этап ремонта в ее квартире. В одной из комнат можно увидеть, что на полу лежат детали будущей мебели. При этом стены в помещении уже покрашены в светлый оттенок, там есть диван, шторы, розетки и выключатели. Кроме того, Бузова продемонстрировала подписчикам, как один из рабочих собирает им мебель в кухне, совмещенной с гостиной, где также есть диван, кухонный гарнитур, шторы и светильник. «Создаются наши шедевры — шкафы, тумбы, панели», — сообщила блогер. Наконец, предпринимательница поделилась с подписчиками, что ей очень нравится выбранная цветовая гамма, которую она назвала «отвалом башки».

В мае Бузова рассказала, что до полноценного переезда в квартиру в Москве остается еще два-три месяца. Блогер добавила, что в данный момент им вместе с Константином приходится жить на две квартиры из-за ежедневных доставок и установок различных деталей интерьера.