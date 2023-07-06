Российским туристам рассказали о самых бюджетных турецких отелях

TourDom: Hedef Kleopatra и Caretta Relax вошли в число самых бюджетных отелей в Турции

Российским туристам перечислили варианты самых бюджетных отелей Турции. Как сообщает портал TourDom, в их число вошли трехзвездочный Wasa и четырехзвездочные Hedef Kleopatra, Caretta Relax, Xeno Eftalia Resort, Krizantem, Ananas и Artemis Princess.

«Все очень-очень бюджетные и хорошие. Hedef реновировали, открыли недавно. В Xeno Eftalia с маленькими детьми ездят. То есть на минималках самое оно!» — рассказала представитель турагентства «Слетать.ру» Полина Алексашина.

Алексашина добавила, что туристы, которые не могут себе позволить купить тур в отель с большой территорией и анимацией, но хотят поехать к морю, выбирают недорогие гостиницы городского типа в турецкой Аланье. По словам Алексашиной, спрос на такие варианты заметно вырос летом 2023 года.

Представители сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel также отметили небольшое снижение в числе продаж туров в пятизвездочные отели по сравнению с трех- и четырехзвездочными. По данным сервиса, в тройку самых популярных в июле 2023 года гостиниц вошли Cesars Resort Side (148 тысяч рублей за неделю на двоих), Pgs Hotels Fortezza Beach Resort (172 тысячи рублей) и Kimeros Ma Biche Hotel & Thalasso (206 тысяч рублей).

Ранее российские путешественники назвали главные ошибки, которые они совершили при планировании отдыха в бюджетных отелях Турции. Часто туристы, которые выбирали отель по принципу «красивое фото, первая линия, кормят, недорого», были разочарованы плохими номерами.