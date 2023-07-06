Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:16, 6 июля 2023Путешествия

Российским туристам рассказали о самых бюджетных турецких отелях

TourDom: Hedef Kleopatra и Caretta Relax вошли в число самых бюджетных отелей в Турции

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российским туристам перечислили варианты самых бюджетных отелей Турции. Как сообщает портал TourDom, в их число вошли трехзвездочный Wasa и четырехзвездочные Hedef Kleopatra, Caretta Relax, Xeno Eftalia Resort, Krizantem, Ananas и Artemis Princess.

«Все очень-очень бюджетные и хорошие. Hedef реновировали, открыли недавно. В Xeno Eftalia с маленькими детьми ездят. То есть на минималках самое оно!» — рассказала представитель турагентства «Слетать.ру» Полина Алексашина.

Алексашина добавила, что туристы, которые не могут себе позволить купить тур в отель с большой территорией и анимацией, но хотят поехать к морю, выбирают недорогие гостиницы городского типа в турецкой Аланье. По словам Алексашиной, спрос на такие варианты заметно вырос летом 2023 года.

Материалы по теме:
«Сейчас уже нет таких цен» Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
«Сейчас уже нет таких цен»Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
1 мая 2023
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023

Представители сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel также отметили небольшое снижение в числе продаж туров в пятизвездочные отели по сравнению с трех- и четырехзвездочными. По данным сервиса, в тройку самых популярных в июле 2023 года гостиниц вошли Cesars Resort Side (148 тысяч рублей за неделю на двоих), Pgs Hotels Fortezza Beach Resort (172 тысячи рублей) и Kimeros Ma Biche Hotel & Thalasso (206 тысяч рублей).

Ранее российские путешественники назвали главные ошибки, которые они совершили при планировании отдыха в бюджетных отелях Турции. Часто туристы, которые выбирали отель по принципу «красивое фото, первая линия, кормят, недорого», были разочарованы плохими номерами.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко пообещал раскрыть места лагерей ЧВК «Вагнер» при одном условии

    Звезду фильма «Прогулка» Баршака избили в Москве

    Захарова назвала дезинформацией данные о встрече Лаврова с экс-чиновниками США

    Почти половина водопроводной воды в США оказалась загрязненной

    Пытавшийся совершить покушение на королеву назвал себя ситхом из «Звездных войн»

    Зеленский рассказал о желании всей Украины ускорить контрнаступление

    В Финляндии задумались о закрытии еще одного консульства России

    В Германии назвали возмутительными слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС

    Российский комик рассказал о заработке в КВН

    Великобритания назначила нового посла на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости