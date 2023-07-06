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04:21, 6 июля 2023Бывший СССР

Зеленский пригрозил судом сторонникам России при возврате утраченных территорий

Президент Зеленский пригрозил судом сторонникам России при возврате утраченных территорий
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует преследовать жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые выступили в поддержку России. Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу CNN.

«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — пригрозил он судом сторонникам России в ответ на соответствующий вопрос.

Зеленский добавил, что ответственность должны нести и те, кто вынужденно выступал против Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, гражданами Украины остаются те, кто не участвовал в боевых действиях против киевских сил. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», — заключил он.

В том же интервью Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление ВСУ раньше. «Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», — отметил он.

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    Марина Совина
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