Путин призвал чиновников «не жадничать»
Президент России Владимир Путин призвал чиновников «не жадничать» при оказании помощи семьям участников специальной военной операции. Слова главы государства приводит ТАСС.
6 июля президент встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона доложил о принимаемых мерах помощи бойцам и их семьям. «Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям», — подчеркнул Путин.
Губернатор рассказал о сохранении в возглавляемом им регионе всех установленных в 2022-м году выплат. Также, по словам Владимирова, он назначил выплату женам военнослужащих за рождение ребенка. «Появилась другая проблема: ребята ушли, жены стали рожать», — так описал ситуацию глава региона. «Это не проблема, это счастье», — ответил ему президент.
Ранее Путин призвал чиновников обратить внимание на уровень безработицы в ряде российских регионов. В этой связи он распорядился создавать условия для получения людьми новой специальности.