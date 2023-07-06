Путин призвал чиновников «не жадничать» при оказании помощи семьям участников спецоперации

Президент России Владимир Путин призвал чиновников «не жадничать» при оказании помощи семьям участников специальной военной операции. Слова главы государства приводит ТАСС.

6 июля президент встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона доложил о принимаемых мерах помощи бойцам и их семьям. «Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям», — подчеркнул Путин.

Губернатор рассказал о сохранении в возглавляемом им регионе всех установленных в 2022-м году выплат. Также, по словам Владимирова, он назначил выплату женам военнослужащих за рождение ребенка. «Появилась другая проблема: ребята ушли, жены стали рожать», — так описал ситуацию глава региона. «Это не проблема, это счастье», — ответил ему президент.

Ранее Путин призвал чиновников обратить внимание на уровень безработицы в ряде российских регионов. В этой связи он распорядился создавать условия для получения людьми новой специальности.