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05:33, 6 июля 2023Россия

Стало известно о снижении активности украинских ДРГ у границ России

Полковник запаса Насонов заявил о снижении активности украинских ДРГ у границ России

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ослабили активность у российских границ. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Насонов предположил, что снижение активности украинских ДРГ у границ России связано с надежной обороной страны. По его словам, для этого российские военные расставили в лесу и других местах «подарки», огневые вышки и другие устройства.

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«С момента начала активной фазы контрнаступательной операции украинские формирования перестали активничать в сопредельных с Украиной российских областях. До этого данными действиями они хотели отвлечь из нашей оборонительной группировки часть бойцов для решения этой задачи», — отметил он.

Эксперт добавил, что подобные действия украинских ДРГ завершаются потерями с их стороны. По его словам, российские военные принимают необходимые меры для «минимизации подобных вылазок».

Ранее в Запорожской области нейтрализовали три группы украинских диверсантов. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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    Марина Совина
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