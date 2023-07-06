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00:18, 6 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области нейтрализовали три группы украинских диверсантов

Рогов: в Запорожской области выявлены и нейтрализованы три группы украинских диверсантов

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

На линии фронта в Запорожской области были выявлены и нейтрализованы три группы украинских диверсантов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что диверсанты вели деятельность в районе населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное на Ореховском, Гуляйпольском и Васильевском направлениях. «Была пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркнул Рогов. Он добавил, что диверсанты были выявлены и нейтрализованы.

Ранее проукраинские диверсанты попытались сорвать поставки стали из Новолипецкого металлургического комбината, производящего 17 процентов всей российской стали, путем поджога релейного шкафа железнодорожных путей.

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    Марина Совина
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