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20:27, 6 июля 2023Путешествия

Пассажир самолета разбил бутылку вина и устроил поножовщину на борту

Daily Mail: пассажир British Airways во время полета разбил бутылку вина и ранил попутчика

Кадр: The Sun

Пассажир самолета British Airways разбил на борту бутылку вина, устроил поножовщину и ранил попутчика. Подробностями истории поделилось издание Daily Mail.

Сообщается, что рейс выполнялся из лондонского аэропорта Гатвик в международный аэропорт Хеванорра в Сент-Люсии. По данным St Lucia Times, один пассажир, споривший со своим попутчиком, вскочил с места, ворвался на кухню самолета, разбил там бутылку, разбросав осколки по всей зоне приготовления пищи, а после этого ринулся назад и вонзил неровные края стеклянной тары в своего оппонента.

Очевидцы рассказали журналистам, что дебошир был одним из группы мужчин, которые во время полета «часами тусовались» у туалетов с «бесконечным запасом алкоголя» и блокировали туда доступ другим пассажирам.

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«Главный агрессор вел себя ужасно. Члены экипажа, возможно, были слишком запуганы, чтобы взять ситуацию под свой контроль, но все явно шло к какому-то инциденту», — поделилась свидетельница.

По данным St. Lucia Times, пострадавший получил порез, на который пришлось наложить 12 швов. На фотографиях, опубликованных Daily Mail, запечатлен мужчина с пятнами крови на белой майке, которому оказывает помощь медицинский персонал. На двух других снимках видны брызги крови и разбитое стекло на стойке в камбузе, где бортпроводники хранят еду и напитки.

Издание уточняет, что, узнав об атаке, пилот уведомил власти Сент-Люсии. Мужчина был задержан правоохранительными органами по прибытии в аэропорт, а раненого попутчика отправили в больницу для лечения.

Ранее россияне учинили пьяный дебош на летевшем из Великобритании в Турцию самолете и сорвали рейс easyJet. Борт был перенаправлен в Грецию после того, как двое россиян 48 и 39 лет напились и начали кричать на других пассажиров и членов экипажа. Самолет приземлился в греческом городе Салоники, где дебоширов задержала полиция.

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    Марина Черняк
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