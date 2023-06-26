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11:25, 26 июня 2023Путешествия

Россияне учинили дебош на летевшем из Британии самолете и сорвали рейс в Турцию

The Mirror: россияне учинили дебош и сорвали рейс easyJet из Манчестера в Даламан

Фото: Unsplash

Россияне учинили пьяный дебош на летевшем из Великобритании в Турцию самолете и сорвали рейс. Об этом сообщает The Mirror.

По данным таблоида, рейс easyJet из Манчестера в Даламан был перенаправлен в Грецию после того, как двое россиян 48 и 39 лет напились и начали кричать на других пассажиров и членов экипажа. Самолет приземлился в греческом городе Салоники, где дебоширов задержала полиция. Их доставили в участок и предъявили им обвинения в нарушении общественного порядка и неподчинении инструкциям экипажа.

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После этого туристов освободили до суда, который состоится в ноябре. Поскольку у россиян не было греческой визы, им пришлось ждать нового рейса в Турцию в отделении полиции.

В авиакомпании подтвердили, что борт из Манчестера в Даламан 24 июня был направлен в Салоники и встречен полицией из-за того, что два пассажира вели себя на борту агрессивно. После дозаправки он продолжил путь в конечную точку.

В easyJet также добавили, что члены экипажа умеют оценивать и анализировать подобные ситуации на борту и действовать быстро и надлежащим образом, чтобы гарантировать безопасность полета и других пассажиров. «Хотя такие инциденты случаются редко, мы относимся к ним очень серьезно и не потерпим оскорбительного или угрожающего поведения на борту», — предупредили представители авиакомпании.

Ранее российская туристка устроила пьяный дебош в летевшем из Турции в Россию самолете и попала на видео. Инцидент произошел в пассажирском лайнере, следовавшем по маршруту СтамбулМосква. «Очевидцы сообщают, что она кричала, ругалась, прыгала по сиденьям, обливала пассажиров водой», — отмечал Telegram-канал «Изнанка. Женщины».

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    Марина Черняк
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