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21:35, 6 июля 2023Забота о себе

Врач назвал основные причины внезапной потери волос у женщин

Терапевт Патель: внезапная потеря волос может быть вызвана аутоиммунным заболеванием

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Внезапная потеря волос у женщин может быть связана с аутоиммунным заболеванием, гормональными изменениями и другими проблемами, рассказал терапевт Нил Патель. Основные причины внезапного облысения он назвал в беседе с Express.

По словам врача, очаговая алопеция может быть вызвана аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. Эта болезнь поражает людей независимо от пола и возраста и проявляется круглыми или овальными залысинами на скальпе.

Кроме того, по словам Пателя, к потере волос могут вести гормональные изменения — например, во время беременности, после родов или в менопаузу. «В менопаузу выработка эстрогена уменьшается, что делает волосы более тонкими и хрупкими», — рассказал он.

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    Александра Лисица
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