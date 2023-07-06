Врач назвал основные причины внезапной потери волос у женщин

Терапевт Патель: внезапная потеря волос может быть вызвана аутоиммунным заболеванием

Внезапная потеря волос у женщин может быть связана с аутоиммунным заболеванием, гормональными изменениями и другими проблемами, рассказал терапевт Нил Патель. Основные причины внезапного облысения он назвал в беседе с Express.

По словам врача, очаговая алопеция может быть вызвана аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. Эта болезнь поражает людей независимо от пола и возраста и проявляется круглыми или овальными залысинами на скальпе.

Кроме того, по словам Пателя, к потере волос могут вести гормональные изменения — например, во время беременности, после родов или в менопаузу. «В менопаузу выработка эстрогена уменьшается, что делает волосы более тонкими и хрупкими», — рассказал он.

Врач отметил, что к выпадению волос могут привести и перенесенный стресс или диеты с недостатком витаминов.

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