ВС России уничтожают технику и срывают планы ВСУ атаковать на херсонском направлении

Российкие военные уничтожают упреждающими ударами технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, срывая планы противника атаковать позиции российских войск, рассказал командир подразделения. Об этом пишет РИА Новости.

Подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Днепр» ведут воздушную разведку непрерывно, указал источник. «В воздухе постоянно находятся наши глаза. Враг это знает и старается скрытно перемещать технику и личный состав», — объяснил командир.

Он указал на то, что российским силам все равно удается ее обнаруживать. Он добавил, что в этот раз была уничтожена техника, а также ВСУ понесли потери в личном составе. «Это сорвало планы противника на "накат" на наши позиции», — подчеркнул он.

Ранее российские военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста под Херсоном.