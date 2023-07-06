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11:26, 6 июля 2023Силовые структуры

Двоих украинцев осудили за покушение на замгубернатора Херсонской области

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор украинцам за покушение на замглавы Херсонской области
Виталий Скакун

Виталий Скакун. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Южный окружной военный суд вынес приговор украинцам Виталию Скакуну и Юрию Доманчуку, совершивших покушение на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка. Об этом в четверг, 6 июля, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что с октября по декабрь 2022 года фигуранты под руководством подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) установили и замаскировали около дома Булюка в Скадовске самодельную мину.

12 декабря, когда Булюк выходил из дома, осужденные привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва замглавы области получил осколочные ранения, а его знакомый служащий Инспекции сельхознадзора Херсонской области Вячеслав Козлов, который был за рулем припаркованной рядом с воротами машины, погиб на месте.

Фигурантов признали виновными по пункту «б» части 3 статьи 205 («Совершение организованной группой террористического акта, повлекшего смерть человека»), части 4 статьи 222 и 222.1 («Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенный организованной группой») УК РФ. Скакуна приговорили к 24 годам, а Доманчука — к 23 годам колонии строгого режима, первые четыре года они проведут в тюрьме. Также суд обязал обоих выплатить штраф по 500 тысяч рублей. Фигуранты признали свою вину.

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    Илона Палей
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