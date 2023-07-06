Российская авиация ударила по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки

Астафьев: ВКС Минобороны России нанесли удар по живой силе и технике ВСУ под Клещеевкой

Авиация Южной группировки ВС РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, экипаж вертолета Ми-35 уничтожил противотанковой управляемой ракетой украинский бронетранспортер.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ возле Предтечино, добавил он. Также сообщалось, что артиллерия уничтожила украинский склад боеприпасов под населенным пунктом Красное.