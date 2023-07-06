Актер сериала «Клон» Стенио Гарсия оказался в больнице с острым сепсисом

Актер сериала «Клон» Стенио Гарсия попал в больницу с сепсисом после пластической операции

91-летний бразильский актер, известный по роли Али, дяди главной героини Жади в сериале «Клон», оказался в больнице с острым сепсисом. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артист обратился в медицинское учреждение из-за боли в ноге. 1 июля врачи выявили у актера опасную инфекцию, которая была вызвана неудачной пластической операцией. В опубликованном видеоролике актер поблагодарил поклонников за молитвы в его адрес, а также сообщил, что сейчас занят восстановлением здоровья и пропивает курс антибиотиков.

Ранее появились новые подробности о состоянии 64-летней американской певицы Мадонны после выписки из больницы. Источники рассказали, что исполнительница выглядит слабой и очень уставшей, большую часть времени дома проводит в постели.