Си Цзиньпин признал проблемы с безопасностью в Китае

Си Цзиньпин: в Китае возникли проблемы с безопасностью из-за нестабильной ситуации в мире

В Китае возникли проблемы с безопасностью, ситуация стала более нестабильной и неопределенной из-за того, что мир вступил в период потрясений и перемен. Об это заявил глава КНР Си Цзиньпин, пишет РИА Новости.

По словам Си Цзиньпина, который выступил перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая, необходимо укрепить обороноспособность страны и наращивать возможности для побед и преодоления проблем с безопасностью. Он также указал, что нужно сосредоточиться на боевой подготовке личного состава.

«Необходимо последовательно анализировать и решать военные вопросы с политической [и дипломатической] точки зрения», — отметил глава Китая.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что именно Китай может сыграть ключевую роль в завершении конфликта на Украине. Но для этого КНР должна захотеть «этого по-настоящему».