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07:00, 6 июля 2023Бывший СССР

Российские дроны вычислили спецгруппу ВСУ

Командир батальона «Спарта»: ночные коптеры помогли уничтожить спецгруппу ВСУ у Авдеевки

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Российские беспилотники обнаружили и помогли уничтожить спецгруппу Вооруженных силу Украины (ВСУ) в районе Авдеевки. Об этом сообщил командир батальона «Спарта» Артем Жога, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его словам, коптеры засекли попытку прохода диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника в районе сел Тоненькое и Водяное. «Отработали вместе с артиллеристами 1453 [мотострелкового полка] мсп», — сообщил Жога.

«РВ» также отмечает, что квадрокоптеры батальона Моторолы активно помогают уничтожать бойцов ВСУ на линии фронта под Донецком.

Ранее российские войска обнаружили и уничтожили замаскированный в лесополосе опорник ВСУ на запорожском направлении. На опубликованном ролике видно, что дрон квадрокоптерного типа со взрывчаткой попадает по замаскированному опорному пункту в лесополосе.

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    Марина Совина
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