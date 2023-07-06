Командир батальона «Спарта»: ночные коптеры помогли уничтожить спецгруппу ВСУ у Авдеевки

Российские беспилотники обнаружили и помогли уничтожить спецгруппу Вооруженных силу Украины (ВСУ) в районе Авдеевки. Об этом сообщил командир батальона «Спарта» Артем Жога, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его словам, коптеры засекли попытку прохода диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника в районе сел Тоненькое и Водяное. «Отработали вместе с артиллеристами 1453 [мотострелкового полка] мсп», — сообщил Жога.

«РВ» также отмечает, что квадрокоптеры батальона Моторолы активно помогают уничтожать бойцов ВСУ на линии фронта под Донецком.

Ранее российские войска обнаружили и уничтожили замаскированный в лесополосе опорник ВСУ на запорожском направлении. На опубликованном ролике видно, что дрон квадрокоптерного типа со взрывчаткой попадает по замаскированному опорному пункту в лесополосе.