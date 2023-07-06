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12:15, 6 июля 2023Экономика

Нежелание ЦБ фиксировать курс доллара объяснили

Аналитик Самиев назвал плавающий курс амортизатором внешних шоков

Фото: Gary Cameron / Reuters

Таргетирование курса не является приоритетным для Центрального банка России (ЦБ), поскольку это предполагает большое и неэффективное расходование средств. Кроме того, плавающий курс выступает в роли амортизатора внешних шоков. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«По логике ЦБ, реагировать на курс нужно только в случае, если это может спровоцировать рост инфляции. В иных случаях он выполняет роль амортизатора. Сильные изменения внешнеторгового баланса, оттоки и притоки капиталов, все истории, связанные с внешними шоками отражаются на курсе. И, как считает ЦБ, вмешиваться в это — значит, просто тратить ресурсы», — объяснил Самиев.

Он добавил, что изменение курса доллара далеко не всегда влияет на инфляцию: рост может быть краткосрочным, основанным на конкретном внешнем шоке. В таком случае, за резким подъемом, как правило, следует корректировка, потому дополнительно влиять на процесс для регулятора не имеет смысла.

«Конечно, плавающий курс — это не позитив, но это амортизатор от внешних шоков. Влиять на динамику, по логике ЦБ, стоит только, если изменения курса окажутся устойчивыми и, как следствие, негативно отразятся на инфляции. Конечно, здесь есть моменты, с которыми можно поспорить, но так видит эту ситуацию регулятор», — заключил аналитик.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала плавающий курс благом, которое позволяет национальной экономике легче переносить внешние шоки. При этом она признала, что низкая инфляция пока не стала обстоятельством, на которое можно опираться.

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    Наталия Белова
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