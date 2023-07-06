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14:01, 6 июля 2023Среда обитания

Россиянка превратила крышу магазина в дачу и попала на видео

Жительница Тулы обустроила дачу на крыше магазина рядом с домом и попала на видео

Жительница Тулы превратила крышу магазина возле своего дома в дачу. Импровизированный участок для отдыха попал на видео, которое опубликовал портал «Тульские Новости».

Местом для дачи оказался козырек пристроенного к дому магазина «Дикси» на углу улиц Ложевая и Калинина. На кадрах видно, что на площадке есть пара растений, стул, стол и ведра. Судя по видео, окна россиянки выходят прямо на крышу, откуда она и попадает в свою зону отдыха — там она моет ковры и загорает.

Ранее на крыше московской многоэтажки нашли еще один кирпичный дом. Постройку обнаружили во время капремонта здания.

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    Нина Ташевская
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