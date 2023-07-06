Освобожденных российских военнослужащих доставят в медучреждения Минобороны

Минобороны России: освобожденных военнослужащих доставят в медучреждения для лечения

Военнослужащих, которых освободили с подконтрольной Украине территории, доставят в медицинские учреждения Министерства обороны России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что бойцов доставят в больницы с помощью самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Там они пройдут лечение и реабилитацию.

В министерстве добавили, что на данный момент освобожденным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Об освобождении 45 российских бойцов из плена Минобороны сообщило ранее 6 июля. В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что более 30 жителей Белгородской области были возвращены из украинского плена.