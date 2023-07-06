Освобожденных российских военнослужащих доставят в медучреждения Минобороны
Минобороны России: освобожденных военнослужащих доставят в медучреждения для лечения
Военнослужащих, которых освободили с подконтрольной Украине территории, доставят в медицинские учреждения Министерства обороны России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.
Уточняется, что бойцов доставят в больницы с помощью самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Там они пройдут лечение и реабилитацию.
Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023
В министерстве добавили, что на данный момент освобожденным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Об освобождении 45 российских бойцов из плена Минобороны сообщило ранее 6 июля. В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что более 30 жителей Белгородской области были возвращены из украинского плена.