Некоторых россиян предупредили о вреде малины

Диетолог Дарья Русакова: людям с пониженным давлением стоит есть меньше малины

Существуют заболевания, при которых от употребления малины лучше воздержаться, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. Она предупредила о вреде малины для некоторых россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам диетолога, малину не стоит есть людям с рядом заболеваний пищеварительной системы. «Не рекомендуется есть малину при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при колите, дивертикулите, индивидуальной пищевой непереносимости», — предупредила Русакова.

Врач также подчеркнула, что людям с пониженным давлением можно употреблять малину, но в ограниченных количествах.

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