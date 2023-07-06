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12:44, 6 июля 2023Россия

На Московском урбанистическом форуме покажут самую большую голограмму в России

В «Манеже» во время МУФ-2023 представят самую большую голограмму в России

Фото: Московский урбанистический форум

На площадке Московского урбанистического форума в центральном выставочном зале «Манеж» покажут самую большую голограмму в России. Об этом сообщается на сайте форума.

Интерактивная выставка «Станция Манеж» откроется 16 августа и продлится до 10 сентября. Она войдет в масштабную экспозицию «Год нового транспортного каркаса», представленную в рамках МУФ-2023.

«Посетители смогут взглянуть на транспортную систему столицы по-новому, попробовать себя в роли сотрудников транспорта и узнать, как изменится наш город в будущем», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Помимо самой большой голографической проекции в стране посетителям покажут вагоны моделей «Иволга 3.0» и «Москва 2020» от Трансмашхолдинга. Дети и взрослые смогут опробовать тренажер машиниста метро, побывать на экскурсии внутри тоннеля строящейся линии МЦД-5 и послушать лекции об истории и развитии линий городского транспорта.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами. В городе будут работать четыре крупные площадки, посвященные актуальной жизни Москвы и перспективам ее развития.

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    Варвара Родикова
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