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07:42, 6 июля 2023Бывший СССР

Нарколог сообщила о наборе на контрактную службу в ВСУ наркозависимых

Нарколог Дихтярь: на контрактную службу в ВСУ набирали людей с наркотической зависимостью

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

На контрактную службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и добровольческие батальоны набирали людей с наркотической зависимостью. Об этом заявила РИА Новости главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь.

По ее словам, данные случаи подтверждаются документацией из областной картотеки. Также отмечались случаи, когда военнослужащих доставляли с психозами на фоне приема наркотических препаратов, утверждает специалист. «А в дальнейшем выяснялось от самих пациентов и их родственников, что многие у них "на системе" и достать наркотик в расположении части не было проблемой, кто-то туда пришел уже с зависимостью, кто-то впервые попробовал наркотик на службе», — рассказала Дихтярь.

Ранее Алена Дихтярь заявила, что на Украине активнее заработал черный рынок наркотиков из-за медицинской реформы. Она отметила, что с 2004 года при поддержке ООН на Украине реализуются проекты заместительной терапии — в Киеве и Херсоне. С сентября 2005 года они также стали действовать в Крыму, в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях. Эта реформа, утверждает врач, при отсутствии нужного контроля привела к расширению черного рынка наркотиков.

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    Марина Совина
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