Великобритания назначила нового посла на Украине

Великобритания назначила Мартина Харриса новым послом на Украине

Правительство Великобритании назначило нового посла на Украине. Об этом сообщает Reuters

Новым главой британской дипмиссии в республике стал бывший директор по Восточной Европе и Центральной Азии МИД Соединенного Королевства Мартин Харрис. Отмечается, что с 2003 по 2008 год он также был заместителем посла и генеральным консулом в Киеве.

В британском правительстве уточнили, что покинувшая пост главы дипмиссии Мелинда Симмонс, занимавшая его с 2019 года, будет назначена на другую дипломатическую должность.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли допустил вступление Украины в НАТО «без обычной волокиты». При этом он отметил, что не знает предполагаемые сроки присоединения республики к Североатлантическому альянсу.