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16:53, 6 июля 2023Среда обитания

На Земле зафиксирован новый самый жаркий день в истории

AP: 5 июля может стать новым самым жарким днем на Земле в истории

Фото: Susannah Ireland / Reuters

На Земле вновь зафиксировали самый жаркий день в истории — им стал вторник, 4 июля. При этом среда, 5 июля, может обогнать его по этому показателю. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В университете штата Мэн подсчитали, что по итогам вторника, 4 июля, средняя температура на Земле составила 17,18 градуса Цельсия, что служит максимальным показателем за все 44 года наблюдений. Синоптики предполагают, что среда, 5 июля, стала еще более жарким днем, однако точные данные о температуре того дня еще не были представлены. Главный научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Сара Капник рассказала, что в среду 38 миллионов американцев находились в состоянии теплового стресса (состояние неспособности организма избавиться от лишнего тепла, характеризующееся повышением температуры тела и увеличением частоты сердечных сокращений).

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Ученые объясняют подобные рекордные температуры изменением климата на планете. Капник отметила, что за нагревание Земли ответственно явление Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое значительным образом влияет на климат), а также деятельность человека, провоцирующая серьезные выбросы парниковых газов в атмосферу. По словам климатолога из Стэнфордского университета Криса Филда, рекордные температуры служат очередным доказательством того, что «глобальное потепление толкает нас в более жаркое будущее».

Предыдущий температурный рекорд был установлен в понедельник, 3 июля, — тогда средняя температура на планете достигла 17,01 градуса Цельсия. Полученный показатель впервые за 44 года наблюдений превысил отметку в 17 градусов Цельсия.

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    Полина Кислицына
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