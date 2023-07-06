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15:13, 6 июля 2023Культура

Джастин Бибер потерял больше миллиона долларов на инвестициях в NFT

NFT Джастина Бибера из коллекции Bored Ape потеряла в цене более 1,2 миллиона долларов

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Американский поп-исполнитель Джастин Бибер потерял больше миллиона долларов на инвестициях в NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC). Об этом сообщает издание Gizmodo.

Сообщается, что Бибер приобрел цифровое изображение грустного шимпанзе в январе 2022 года, заплатив за него почти 1,3 миллиона долларов. На данный момент стоимость NFT составляет около 57 тысяч долларов, то есть подешевело в 22 раза.

NFT-токен (невзаимозаменяемый токен) — это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него. Bored Apes (Унылые обезьяны) являлись одним из самых популярных наборов NFT.

Ранее Бибер показал подписчикам в социальных сетях вернувшийся после лечения частичного паралича лица навык.

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    Варвара Кошечкина
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