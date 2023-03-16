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19:30, 16 марта 2023Забота о себе

Джастин Бибер похвастался вернувшимся после паралича навыком

Певец Джастин Бибер продемонстрировал подвижность лица после лечения от паралича

29-летний американский поп-исполнитель Джастин Бибер показал подписчикам в социальных сетях вернувшийся после лечения частичного паралича лица навык. На пост обратило внимание издание People.

Певец похвастал восстановленной подвижностью лица в видеоролике, записанном под композицию Ice T группы Tems. «Дождитесь», — написал он под роликом, в котором продемонстрировал, как двигает глазами из стороны в сторону, а потом широко улыбается.

В июне 2022 года Джастин Бибер впервые рассказал о своем диагнозе. Певцу парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта — он не мог улыбаться одним уголком рта, моргать правым глазом, а также двигать ноздрей.

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В августе 2022 года Джастин Бибер впервые вышел на сцену после частичного паралича лица. Паралич лицевого нерва был вызван вирусом опоясывающего лишая, который перенес певец. Как правило, синдром Рамзи Ханта носит временный характер, однако осложнения могут сохраняться и на постоянной основе.

Александра Лисица
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