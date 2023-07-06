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09:59, 6 июля 2023Россия

Выживший после 70 ножевых ранений российский школьник рассказал о случившемся

Выживший после 70 ножевых новосибирский школьник вышел из комы и рассказал о случившемся

Фото: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирской области 15-летний школьник, выживший после 70 ножевых ранений, вышел из комы и дал первый комментарий о случившемся. Рассказ подростка опубликовало издание «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Юноша опроверг версию о том, что сверстники напали на него из-за девушки. Россиянин пояснил, что причиной конфликта стали деньги, которые он одалживал одному из друзей. «Они избивали меня, пытались отрезать мой нос. Когда я пытался отбиться, я сломал нос одному из них. После этого они еще сильнее на меня набросились», — поделился школьник.

Жители Новосибирской области после случившегося допустили, что нападавшие «были под чем-то» и не могли на трезвую голову так издеваться над подростком.

До этого отец пострадавшего заявил, что школьник выгораживал своих обидчиков. Он отметил, что сын пытался запутать следователей и не стал сдавать товарищей, которые жестоко издевались над ним. 3 июля арестовали подростков за раненного ножом 15-летнего школьника.

Нападение произошло 20 июня. Тогда подозреваемые (14 и 15 лет) встретили пострадавшего на берегу реки Иня, где у них случился конфликт. В ходе потасовки они сначала распылили в лицо юноше перцовый баллончик, затем избили его и нанесли несколько ударов ножом в жизненно важные органы. Школьника спасли прохожие, ему своевременно оказали медицинскую помощь.

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    Анна Щербакова
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