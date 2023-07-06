Усталым людям подсказали способы вежливо отказать партнеру в сексе
На форуме Reddit подсказали вежливые способы отказать партнеру в сексе, если человек слишком устал для интима. Своими советами пользователи сети поделились в разделе AskReddit.
Некоторые предложили парам назначать дату для нового сексуального контакта, чтобы радоваться ощущению ожидания.
Если кто-то из нас слишком устал, мы выбираем дату в течение нескольких последующих дней, чтобы предвкушение росло. Когда у меня романтическое настроение, я шлю ей приглашение в Google-календаре
Большинство авторов комментариев указывают на то, что нужно прямо сказать партнеру о своей усталости.
Я буквально сказал девушке, что она меня укатала, и у меня натерт член. Она обрадовалась, потому что у нее тоже все было натерто. Нам за 30, так что иногда пообниматься и посмотреть вместе фильм — это лучше, чем трахаться как кролики весь день
Есть пары, которые с юмором подходят к изобретению способов сказать «нет».
Жена просто шипит на меня
Ранее участники форума Reddit перечислили поводы отказаться от секса, которые они считают «железными». Одной из главных причин отказа от секса женщины и мужчины назвали переутомление и стресс из-за работы.