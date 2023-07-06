Усталым людям подсказали способы вежливо отказать партнеру в сексе

На Reddit предложили назначать дату секса, если партнеры чувствуют себя слишком усталыми

На форуме Reddit подсказали вежливые способы отказать партнеру в сексе, если человек слишком устал для интима. Своими советами пользователи сети поделились в разделе AskReddit.

Некоторые предложили парам назначать дату для нового сексуального контакта, чтобы радоваться ощущению ожидания.

Если кто-то из нас слишком устал, мы выбираем дату в течение нескольких последующих дней, чтобы предвкушение росло. Когда у меня романтическое настроение, я шлю ей приглашение в Google-календаре prostipope пользователь Reddit

Большинство авторов комментариев указывают на то, что нужно прямо сказать партнеру о своей усталости.

Я буквально сказал девушке, что она меня укатала, и у меня натерт член. Она обрадовалась, потому что у нее тоже все было натерто. Нам за 30, так что иногда пообниматься и посмотреть вместе фильм — это лучше, чем трахаться как кролики весь день NinjaGrizzlyBear пользователь Reddit

Есть пары, которые с юмором подходят к изобретению способов сказать «нет».

Жена просто шипит на меня TantrumZentrum пользователь Reddit

Ранее участники форума Reddit перечислили поводы отказаться от секса, которые они считают «железными». Одной из главных причин отказа от секса женщины и мужчины назвали переутомление и стресс из-за работы.