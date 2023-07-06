Названы сроки ликвидации банка «Открытие»

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов: банк «Открытие» сдаст лицензию в 2025 году

Принадлежащий ВТБ банк «Финансовая корпорация Открытие» сдаст лицензию и будет ликвидирован в 2025 году. Такие сроки назвал зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, которого цитирует «Интерфакс».

По словам Пьянова, в текущем году банк продолжит работу, в том числе предстоит «доработка айтишных систем на руки ВТБ для принятия клиентской базы». 2024 год в ВТБ планируют посвятить миграции активной клиентской базы «Открытия», после завершения которой предусмотрена добровольная ликвидация кредитной организации.

Центробанк начал санацию банка 29 августа 2017 года, причем «Открытие» стал первым банком, оздоровление которого проводилось по новой схеме, с участием входящего в ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. Процесс завершился в 2019 году. При этом банк «Открытие» получил в капитал от регулятора 456 миллиардов рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина называла принципиальным при структурировании сделки по консолидации ВТБ и «Открытия» вернуть часть потраченных средств. В итоге в декабре 2022 года при переходе права собственности на 100 процентов акций к ВТБ итоговой ценой назвали 340 миллиардов рублей.